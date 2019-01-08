СБУ разоблачила госрегистраторов в содействии рейдерству

В городе Ровно сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили частного исполнителя и двух государственных регистраторов на незаконной смене имущественных прав в электронных базах Минюста. Реальным владельцам был нанесен ущерб на более чем 20 млн гривен, сообщает пресс-служба СБУ в четверг, 1 августа.

"Оперативники установили, что должностные лица одного из местных коммунальных предприятий по сговору с представителями криминальных кругов региона осуществляли противоправную перерегистрацию недвижимости. Чиновники за вознаграждение систематически вносили неправдивую информацию в государственные базы данных, что способствовало легализации рейдерских захватов предприятий и недвижимого имущества", – говорится в сообщении.

Частного исполнителя правохранители задержали в Ровно при получении 34 тысяч гривен – второй части неправомерной выгоды за отчуждение недвижимого имущества. Всего за эту сделку злоумышленники получили 65 тысяч гривен.

В рамках открытого уголовного производства по статье о принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч.3 ст.368 УК Украины) был проведен ряд обысков по месту регистрации коммунального предприятия. В ходе следственных действий правоохранители изъяли претензионные судебные документы и другие доказательства, подтверждающие неправомерную деятельность группы.

Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств дела и привлечение к ответственности всех участников противоправной деятельности.

Ранее полиция пресекла попытку рейдерского захвата сельхозпредприятия Маяк в селе Губщина Валковского района. Были задержаны более 40 человек, среди которых оказались граждане России и жители временно оккупированных территорий.

Также ГБР и СБУ разоблачили группу лиц, организовавших рейдерский захват гранитного карьера, стоимость которого оценивают в 227,5 млн гривен.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net