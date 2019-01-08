Воинские части задолжали за электроэнергию более четырех миллионов

Текущая задолженность военных частей Вооруженных сил Украины за электроэнергию составляет 4,2 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

В ведомстве отмечают, что обеспечение электрической энергией военных подразделений Вооруженных сил Украины, дислоцированные на территории Луганской области, осуществляется на основании заключенных договоров с компанией Энера Схид.

"В настоящее время текущая задолженность военных частей Вооруженных сил Украины составляет 4,2 млн грн, которая будет погашена в соответствии помесячной росписи ассигнований в начале августа в полном объеме", - сообщили в Минобороны.

"Проведение расчетов за потребленные коммунальные услуги и энергоносители военными частями Вооруженных сил Украины в районе проведения ООС является приоритетным направлением, Министерство обороны Украины своевременно производит оплату в соответствии с помесячной росписи ассигнований", - отметили в министерстве.

В Минобороны также отметили, что во время совместного совещания с руководством "Энера Схид" была достигнута договоренность о порядке погашения текущей задолженности и недопущения отключений военных частей Вооруженных сил Украины.

Ранее Счетная палата оценила работу Минобороны на неудовлетворительном уровне. По состоянию на 1 октября 2018 года кредиторская задолженность Минобороны составляет 555 млн грн - 36% стоимости всех активов.

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Источник: korrespondent.net