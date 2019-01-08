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01. 08. 2019

Саперы начали разминировать территорию возле моста в Станице Луганской

В Станице Луганской саперы приступили к разминированию территории для дальнейшего восстановления моста. Об этом говорится в сообщении Станично-Луганской РГА в Facebook.

Сообщается, что сегодня с утра саперы ГСЧС приступили к разминированию территории, прилегающей к разрушенному мосту возле КПВВ "Станица Луганская".

"Это следующий шаг с нашей стороны для ремонта моста", - отметили в администрации.

Cмотрите фотогалерею: Саперы начали разминировать территорию возле моста в Станице Луганской

Как сообщалось, президента Владимир Зеленский заявил о готовности дать сепаратистам восемь дней, чтобы начать строить мост в Станице Луганской и уже через месяц он должен быть готов. В противном случае Украина готова сама начать строить мост, но незаконные вооруженные формирования должны разобрать свои укрепления. 

Сепаратисты в свою очередь заявили, что будут считать актом агрессии ремонт моста в Станице Луганской украинской стороной.

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Источник: korrespondent.net

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