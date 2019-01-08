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01. 08. 2019

Луценко показал фото из отпуска в Провансе

Генеральный прокурор Юрий Луценко завершил отпуск во Франции. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Завершил 10-дневный отпуск в Провансе", – написал он.

"Невероятная атмосфера простоты и красоты. Горы, виноград, лаванда, море. И друзья", – сообщил Луценко, показав фотографии.

Ранее сообщалось, что бывший президент Петр Порошенко вслед за семьей уехал на отдых за границу. О намерении улететь в отпуск Порошенко заявил в прошлую пятницу, но в воскресенье еще присутствовал на крестном ходе Православной церкви Украины.

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Источник: korrespondent.net

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