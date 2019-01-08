На границе с Румынией обнаружили нелегалов из Пакистана и Шри-Ланки

Ночью 1 августа на границе с Румынией правоохранители обнаружили группу нелегальных мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

Пограничники заметили правонарушителей неподалеку государственной границы с помощью тепловизора. Поиски возможных правонарушителей продолжались по обе стороны границы.

В результате совместных действий украинских и румынских пограничников были задержаны пятеро нелегалов. Они оказались гражданами Пакистана и Шри-Ланки.

Задержанных пограничники доставили в пункт временного содержания Черновицкого пограничного отряда, продолжаются мероприятия по установлению их личностей, ведь никаких документов у них не было.

В ходе дальнейших поисковых действий пограничники обнаружили человека на мопеде, который с появлением военных покинул транспортное средство и сбежал. Сейчас проверяется информация о причастности этого лица к перемещению нелегалов через границу.

Ранее украинские пограничники задержали во Львовской области шестерых иностранцев (четырех граждан Турции и двух – Ирана), пытавшихся нелегально попасть в ЕС.

Полиция раскрыла схему вербовки украинцев для перевозки нелегалов

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net