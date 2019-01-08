Лента RSS
Подписаться на ленту
01 августа 2019, четверг, 16:42
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,26
01. 08. 2019

На границе с Румынией обнаружили нелегалов из Пакистана и Шри-Ланки

Ночью 1 августа на границе с Румынией правоохранители обнаружили группу нелегальных мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

Пограничники заметили правонарушителей неподалеку государственной границы с помощью тепловизора. Поиски возможных правонарушителей продолжались по обе стороны границы.

В результате совместных действий украинских и румынских пограничников были задержаны пятеро нелегалов. Они оказались гражданами Пакистана и Шри-Ланки.

Задержанных пограничники доставили в пункт временного содержания Черновицкого пограничного отряда, продолжаются мероприятия по установлению их личностей, ведь никаких документов у них не было.

В ходе дальнейших поисковых действий пограничники обнаружили человека на мопеде, который с появлением военных покинул транспортное средство и сбежал. Сейчас проверяется информация о причастности этого лица к перемещению нелегалов через границу.

Ранее украинские пограничники задержали во Львовской области шестерых иностранцев (четырех граждан Турции и двух – Ирана), пытавшихся нелегально попасть в ЕС.

Полиция раскрыла схему вербовки украинцев для перевозки нелегалов

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Алло, бабуля, твоя дочь орёт на меня! Приедь, разберись!
 

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.