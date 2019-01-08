Под Киевом мужчина угрожал жене гранатой во время ссоры

В Киевской области правоохранители задержали мужчину, который угрожал взорвать гранатой собственную жену. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в четверг, 1 августа.

Инцидент произошел 31 июля, в селе Старые Петровцы, Вышгородского района. В полицию поступило сообщение от женщины, которая сообщила, что во время семейной ссоры муж ей угрожал гранатой.

"Прибыв на место происшествия сотрудники полиции, в ходе проведения неотложного обыска обнаружили и изъяли гранату Ф-1, запал к ней, шесть патронов, а также оружие времен Второй мировой войны. Изъятые вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз", – говорится в сообщении.

Мужчину задержали. Открыто уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ст. 263 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

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Источник: korrespondent.net