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01. 08. 2019

Под Киевом мужчина угрожал жене гранатой во время ссоры

В Киевской области правоохранители задержали мужчину, который угрожал взорвать гранатой собственную жену. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в четверг, 1 августа.

Инцидент произошел 31 июля, в селе Старые Петровцы, Вышгородского района. В полицию поступило сообщение от женщины, которая сообщила, что во время семейной ссоры муж ей угрожал гранатой.

"Прибыв на место происшествия сотрудники полиции, в ходе проведения неотложного обыска обнаружили и изъяли гранату Ф-1, запал к ней, шесть патронов, а также оружие времен Второй мировой войны. Изъятые вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз", – говорится в сообщении.

Мужчину задержали. Открыто уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ст. 263 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Cмотрите фотогалерею: Под Киевом мужчина угрожал жене гранатой во время ссоры

Ранее в Николаеве на детской площадке нашли корпус гранаты РГД-5. Боеприпас там спрятал местный житель.

А в Мариуполе мужчина установил гранату вместо сломанного дверного замка.

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Источник: korrespondent.net

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