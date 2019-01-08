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01. 08. 2019

Сотрудники СБУ незаконно получили 22 га леса под Киевом - СМИ

Три сотрудника Службы безопасности Украины получили 22 гектара земли в Чернечем лесу в Киевской области приблизительной стоимостью 275 миллионов гривен. Об этом сообщает Bihus.Info в четверг, 1 августа.

Бесплатные дачи получили СБУ-шники Маликов, Фролов и Баранецкий.

"Самое интересное, что отдали эти земли по просьбе дачного кооператива Горобина на основании недействительного договора аренды", - поясняют журналисты.

Также сообщается, что община уже подала в суд и добилась возврата земли, однако решение суда до сих пор не выполнено и 22 га земли по-прежнему числятся собственностью сотрудников СБУ.

Напомним, в начале июля президент назначил нового начальника ГСУ СБУ и двух заместителей главы СБУ, одного из которых прежде уволил с поста начальника СБУ по Донбассу. Позже стало известно, что Зеленский также сменил главу СБУ в Черкасской области.

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Источник: korrespondent.net

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