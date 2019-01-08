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01. 08. 2019

На Донбассе за месяц погибли 14 военных

В июле в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе погибли 14 военных. Об этом сообщает информационное агентство Армия Inform Министерства обороны Украины в четверг, 1 августа.

Указано, что в июле погибли: Ирина Шевченко (от ранений), Сергей Майборода, Эдуард Лобода (от ранений), Олег Жуков, Владислав Локтионов (от ранений), Антон Фака, Владимир Салитра, Александр Колодяжный (от ранений), Дмитрий Лисовол, Богдан Бигус, Роман Джерелейко, Александр Бардалим, Семен Румигин, Никита Скитченко.

После подрыва 21 июля на неизвестном взрывном устройстве бойцов Семена Румигина и Никиты Скитченка и начала в тот же день бессрочного перемирия ни один украинский воин не погиб, – говорится в сообщении.

Также отмечается, что в июле 2018 года на Донбассе погибли семь военных.

Фото: Армия Inform 
 

Напомним, за сутки 31 августа на Донбассе зафиксировали 11 обстрелов со стороны сепаратистов. При этом четыре раза применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Бойцы ВСУ не понесли потерь.

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Источник: korrespondent.net

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