Про Медведчука, ТВ и ошибки. Тезисы второй части интервью Порошенко

Петр Порошенко признает свои ошибки, рассказывает, как его изменило президентство и строит планы на будущее во второй части интервью Украинской правде.

Корреспондент.net собрал самое интересно из разговора с Порошенко.

Об антирейтинге

Порошенко говорит, что пошел на президентские выборы несмотря на большой антирейтинг, потому что в команде не было другого кандидата, которому можно было бы доверить баллотирование.

Бывший президент уверен, что никто из его соратников не вышел бы даже во второй тур.

Еще Порошенко свои низкие рейтинги объясняет тем, что он “никогда не боролся за рейтинги, а переживал за государство”.

О кадрах

Порошенко признал, что назначение своего давнего партнера Олега Гладковского заместителем секретаря СНБО было ошибочным. Бывший президент говорит, что признал ошибку, уволив Гладковского после скандала с коррупцией в Укроборонпроме, в котором тот был замешан.

Порошенко утверждает, что после этого с Гладковским не общался.

“У меня был ряд очень удачных назначений, которые также не нравятся обществу.Валерия Гонтарева. Только ленивый не бросал в меня камни из-за Гонтаревой. Только из-за Гонтаревой Коломойский начал атаковать меня по своему телевидению… И я сейчас утверждаю, что все, что делала госпожа Гонтарева, она делала в пользу Украины с высоким профессиональным уровнем, с нулевой толерантностью к коррупции. Никогда еще у нас не было такого председателя НБУ, который бы восстановил функционирование финансово-банковской системы… Вы вспомните, что у нас на сегодняшний день в финансово-банковской системе были вычищены авгиевы конюшни, значительно выросли перечисления в государственный бюджет, различия между доходами и расходами НБУ. Плеяда министров финансов, кроме Данилюка”.

Об ошибках на посту президента

“В коммуникационной политике. Это было слабое место. В том, что мы не защитились от российской информационной агрессии. Это было слабое место. В том, что мы не защитились от фейковых новостей. Потому что у нас не было механизма, мы были не готовы к тому, что Россия будет использовать демократические инструменты для борьбы против демократии. Я виноват. У меня были ошибки и были успехи. Но если брать то, что сделано, то я горжусь тем, что сделано, несмотря на ошибки”.

Порошенко уверен, что во время его каденции было больше успехов, чем просчетов.

Про Медведчука

Порошенко утверждает, что у него нет никаких совместных бизнес-интересов и проектов с кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком.

Также Порошенко не считает, что он позволил Медведчуку вернуться в украинскую политику.

“При Порошенко он (Медведчук) даже не баллотировался! При Порошенко он даже не пытался обеспечить такое влияние на информационные каналы! Медведчук при мне голову не мог поднять!”

Порошенко считает, что “нет Медведчука – есть Путин”.

“Я определенные основания утверждать, что владелец 112 не изменился. Независимо от того, он оформлялся на какого немца, или на другого человека он принадлежит сейчас кому? Путину де-факто. И решение принимает кто? Путин, если вы не знали. И ранее решение принимал Путин. Потому что Янукович приехал в Москву с каналом на блюдечке”.

“Кому принадлежал NewsOne? Азарову. А сейчас де-факто кому принадлежит NewsOne? Путину. А до этого ... Я несколько раз выходил в парламент с предложением - друзья мои, давайте мы дадим Нацсовету право забирать лицензии немедленно при подозрении, что канал принадлежит стране-агрессору. Нет… После выборов был приобретен канал ZIK, а кому принадлежал ZIK? Точно не Януковичу. А кому принадлежал? Петру Дыминскому. Вот здесь это произошло уже после президентских выборов. Переход права собственности канала, который имеет влияние на Западную Украину и достаточно серьезный. Кому? Путину”.

“Медведчука нет, есть Путин. А Медведчук является его представителем. И при Порошенко Медведчук 13% не набирал. А сейчас набрал. При моем президентстве он не набирал”.

О месте в истории и будущем

Порошенко не считает себя жадным, а говорит, что много личных средств потратил на армию.

“Я абсолютно спокойно, честно смотрю в глаза о месте в истории Петра Порошенко. Поговорим об этом, когда придет время…Я бы очень хотел, чтобы я был жив(через 10 лет).И мечтал бы, чтобы я завершал свою каденцию депутата Европейского парламента”.

Источник: korrespondent.net