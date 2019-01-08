Зеленский уволил начальника СБУ в Запорожской области

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Хилько с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Запорожской области. Соответствующий указ №572/2019 был опубликован на сайте офиса президента в четверг, 1 августа.
"Уволить Хилько Александра Анатольевича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области", - говорится в указе.
Хилько возглавлял УСБУ в Запорожской области с февраля 2017 года, а в августе 2018 года получил звание генерал-майора.
Напомним, в начале июля президент назначил нового начальника ГСУ СБУ и двух заместителей главы СБУ, одного из которых прежде уволил с поста начальника СБУ по Донбассу. Позже стало известно, что Зеленский также сменил главу СБУ в Черкасской области.
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Источник: korrespondent.net
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