У Зеленского рассказали особенности работы русскоязычного телеканала

Русскоязычный телеканал, создание которого анонсировали у Зеленского, должен быть общим продуктом многих украинских СМИ. Об этом в четверг, 1 августа, заявил советник президента Украины, новоизбранный депутат Верховной Рады Никита Потураев, сообщает Радио Свобода.

"Это должно быть сотрудничество частных медиа, государства, Общественного вещателя, а также и так называемой гражданской журналистики, поскольку у нас не будет возможности получать достоверную информацию из Крыма, с оккупированных территорий. Мы можем получать достоверную информацию для тех же телевизионных новостей только посредством гражданской журналистики", - сказал Потураев.

По его словам, такой телеканал будет работать в первую очередь на оккупированные территории и за границу.

"У нас есть отдельные проекты, направленные на оккупированные территории, мы их не должны потерять. Они в том числе и частные, ATR прекрасно вещает на Крым настолько, насколько может, его тоже глушат", - подчеркнул советник Зеленского.

Он отметил, что Украина должна создать хотя бы один мощный канал иновещания с дополнительным фокусом на неподконтрольные Киеву территории.

Напомним, что ранее в офисе президента заявили о намерении создать всемирный русскоязычный канал. Первый помощник президента Украины Сергей Шефир также заявил, что в команде Зеленского ведут работу по созданию "информационно сильного канала". По его словам, рассматриваются варианты интернет-платформы и спутникового канала.

В Мининформполитики в свою очередь заявили, что украинский телеканал, вещающий на русском, уже есть.

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Источник: korrespondent.net