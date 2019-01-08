Служба безопасности Украины обнаружили у жителя Днепропетровской области крупный арсенал вывезенных из зоны боевых действий на Донбассе средств поражения. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в четверг, 1 августа.

"Во время санкционированных следственных действий правоохранители обнаружили в квартире жителя Пятихатского района гранатомет РПГ-22, мину МОН-50, автомат АКС, три гранаты и пистолет ПМ. Также изъята тротиловая шашка, минометная мина с прикрепленным к ней телефоном, взрывчатка, электродетонатор, пять запалов для ручных гранат и 1,1тыс. патронов различного калибра", - сказано в сообщении.

По оперативной информации, указанный арсенал оружия был вывезен в 2015 году из района проведения антитеррористической операции на Донбассе. Изъятые средства поражения направлены на экспертизу.

В СБУ отметили, что в данный момент решается вопрос о задержании злоумышленника. Продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправным действиям.

Cмотрите фотогалерею: Арсенал оружия из зоны ООС обнаружили у жителя Днепропетровщины

Ранее стало известно, что в городе Новомосковск Днепропетровской области жители обнаружили оружие и боеприпасы, которые лежали просто на обочине дороги в одном из жилых массивов.

А в озере Львова обнаружили пакет с гранатами. Были изъяты восемь гранат РГД и три гранаты Ф-1. Все они были с запалами.

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Источник: korrespondent.net