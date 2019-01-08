Лента RSS
Подписаться на ленту
01 августа 2019, четверг, 18:04
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,26
01. 08. 2019

ГБР допросило Кличко по делу о земельных участках в Киеве

Мэра Киева Виталия Кличко допросили в Государственном бюро расследований. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на источник в ГБР в четверг, 1 августа.

"Допросили. Лично приходил", - сказал источник, добавив, что допрос состоялся 31 июля.

Уточняется, что Кличко допросили по делу, связанному с земельными участками в Киеве, в качестве свидетеля. Ранее Кличко заявлял, что не пойдет на допрос в ГБР, а отправит туда своего представителя - юриста, который сможет дать ответы на все вопросы. 

26 июля председатель ГБР Роман Труба сообщил, что ни Кличко, ни его представители не пришли в ГБР для дачи показаний.

Ранее сегодня Кличко заявил, что получил повестку в ГБР, но идти туда не собирался. Он считает, что дела, по которым его вызвали, были "надуманы" и представляют из себя "мыльный пузырь". 

Отметим, на следующем заседании Кабмина будет рассмотрен вопрос об увольнении Кличко с должности главы КГГА.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Алло, бабуля, твоя дочь орёт на меня! Приедь, разберись!
 

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.