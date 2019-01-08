ГБР допросило Кличко по делу о земельных участках в Киеве

Мэра Киева Виталия Кличко допросили в Государственном бюро расследований. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на источник в ГБР в четверг, 1 августа.

"Допросили. Лично приходил", - сказал источник, добавив, что допрос состоялся 31 июля.

Уточняется, что Кличко допросили по делу, связанному с земельными участками в Киеве, в качестве свидетеля. Ранее Кличко заявлял, что не пойдет на допрос в ГБР, а отправит туда своего представителя - юриста, который сможет дать ответы на все вопросы.

26 июля председатель ГБР Роман Труба сообщил, что ни Кличко, ни его представители не пришли в ГБР для дачи показаний.

Ранее сегодня Кличко заявил, что получил повестку в ГБР, но идти туда не собирался. Он считает, что дела, по которым его вызвали, были "надуманы" и представляют из себя "мыльный пузырь".

Отметим, на следующем заседании Кабмина будет рассмотрен вопрос об увольнении Кличко с должности главы КГГА.

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Источник: korrespondent.net