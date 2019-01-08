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01. 08. 2019

В Британии эвакуируют город из-за возможного разрушения плотины

Городок Уэйли-Бридж в районе Хай-Пик был эвакуирован после того, как в результате непогоды была сильно повреждена стена плотины на водохранилище Тоддбрук, сообщает The Independent.

Отмечается, что Агентство по охране окружающей среды выпустило предупреждение о наводнении, указывающее на опасность для жителей города.

В нем говорится, что уровень воды в реке Гойт может "быстро подняться" в результате поступления воды из водохранилища.

"Офицеры и сотрудники будут в школе, чтобы дать дальнейшие указания, но в настоящее время мы не уверены, сколько времени займет эвакуация", - сообщили местные правоохранители.

Жителям также предлагается самостоятельно эвакуироваться и забрать с собой домашних животных.

Напомним, в январе в Бразилии прорвало плотину, в результате пропали 200 человек.

А летом 2018 года из-за прорыва дамбы в Лаосе погибли более 40 человек. 

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Источник: korrespondent.net

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