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01. 08. 2019

Зеленский обменяется визитами с премьером Индии

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в четверг, 1 августа.

Зеленский поздравил Нарендру Моди с убедительной победой на общенациональных парламентских выборах и переизбранием на должность премьер-министра Индии.

Также политики согласились с необходимостью активизации политического диалога на наивысшем уровне, в частности об обмене визитами в ближайшее время, обсудили пути укрепления экономических связей и расширение военно-технического сотрудничества.

Стороны также положительно отметили интерес индийской молодежи к обучению в учреждениях высшего образования Украины, рост внимания к индийскому кинематографу в нашей стране, традиционную популярность Индии среди украинцев.

Напомним, что ранее в Индии прошли крупнейшие в мире выборы - с 900 миллионами избирателей и 800 тысячами избирательных участков по всей стране.

Также сообщалось, что Зеленский дал гражданство проповеднице из Индии.

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Источник: korrespondent.net

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