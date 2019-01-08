Прокурор на Днепропетровщине торговал арестованным имуществом

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований уличили в превышении властных полномочий прокурора одной из прокуратур Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в четверг, 1 августа.

Прокурор выступал процессуальным руководителем в уголовном производстве по рейдерскому захвату и незаконной обработке 420 гектаров земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности одного из частных акционерных обществ региона.

Во время досудебного следствия чиновник инициировал наложение ареста на изъятое имущество - урожай технических культур. Вопреки постановлению суда о запрете распоряжаться и использовать изъятые посевы до принятия окончательного решения, чиновник лично продал местному коммерсанту урожай через товарную биржу.

Через эти махинации прокурор обогатился на 882 тысяч гривен. В то же время, по заключению экспертов, реальная рыночная стоимость арестованного имущества в 10 раз больше. Таким образом, по предварительным оценкам, был нанесен ущерб государственному бюджету на 8 миллионов гривен.

В рамках открытого уголовного производства прошли обыски в местной прокуратуре, отделениях полиции и на товарной бирже. Во время следственных действий изъяты материалы, подтверждающие противоправную деятельность должностного лица.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других должностных лиц, возможно причастных к сделке.

Напомним, что ранее СБУ заявила о миллионных махинациях в Спецтехноэкспорте - там все отрицают.

Также сообщалось, что СБУ поймала на взятке главного госинспектора таможни Борисполя.

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Источник: korrespondent.net