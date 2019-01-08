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01. 08. 2019

Шри-Ланка отменила визовый сбор для украинцев

Шри-Ланка 31 июля объявила, что отменила оплату за одномесячную визу для граждан 48 стран, в том числе и для украинцев. Об этом сообщает AP.

Виза, которую выдают в аэропорту, ранее стоила примерно $35. Возможна также подача соответствующей интернет-заявки на получение. Мера будет действовать в течение шести месяцев, начиная с 1 августа.

Правительство ожидает значительного наплыва туристов. "Если не будет выгодно, мы приостановим эту программу", - сказал министр туризма Джон Амаратунга.

На этом мероприятии правительство может потерять около 4,3 млрд рупий (24 миллиона долларов) - сумму, которую могли бы получить от взысканий за визы.

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины сообщили условия соглашения о безвизовых поездках украинцев в Северную Македонию.

Два года безвиза: в Европу съездили почти 3 млн украинцев

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Источник: korrespondent.net

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