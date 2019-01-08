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01. 08. 2019

Атака хуситов в Йемене: число жертв достигло 49 человек

Количество жертв в результате ракетного обстрела военной базы и подрыва автомобиля во временной столице правительства Йемена Адене увеличилось до 49 человек. Об этом сообщает AFP в четверг, 1 августа.

"49 человек были убиты и 48 ранены", – сказала представитель министерства здравоохранения Йемена Мохаммед Рабид, не уточнив, сколько среди погибших и раненых было мирных жителей.

Cмотрите фотогалерею: Атака хуситов в Йемене: число жертв достигло 49 человек

Ранее стало известно, что хуситы нанесли ракетный удар по месту, где проходила торжественная церемония, посвященная выпуску военнослужащих. При взрыве погиб бригадный генерал Мунир Яфии".

Параллельно с ракетным обстрелом военного парада в Адене, возле полицейского участка смертник подорвал начиненный взрывчаткой автомобиль.

Напомним, в июне хуситы дважды атаковали аэропорты в Саудовской Аравии с помощью беспилотников.

Ранее военные США обвинили Иран в поставке ракет хуситам. В свою очередь Тегеран опроверг заявления Пентагона.

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Источник: korrespondent.net

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