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01. 08. 2019

Из-за тарифов на тепло в 21 теплокоммунэнерго пройдут проверки

Госаудитслужба проведет проверку 21 теплогенерирующего предприятия в различных областях из-за высоких тарифов этих предприятий на тепло. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, сообщает Правительственный портал в четверг, 1 августа.

"Наша задача проверить эффективность тарифов, установленных предприятиями ТКЭ на местах. В большинстве случаев, они являются необоснованными и не соответствуют действительности. В этот перечень попали предприятия, имеющие высокий тариф - от 1800 до 2300 грн за 1 Гкал. В частности, город Барвенково (Харьковская обл.) - 2276 грн за 1Гкал, Винницаоблтеплоэнерго, Владимир-Волинськтеплокомунэнерго, Смилатеплокомунэнерго и другие. Практически во всех областях есть такие города", - сказал он.

Зубко также добавил, что заявленная предприятиями ТКЭ эффективность должна быть подтверждена документально.

Напомним, что ранее цену на газ для населения снизили почти на 12%.

Тем не менее, позже стало известно, что с 1 августа 2019 года тарифы Укртрансгаза на закачку и отбор газа возрастут почти на половину.

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Источник: korrespondent.net

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