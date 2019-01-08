Советник Зеленского: Нельзя разрешать доступ во ВКонтакте

Советник президента Владимира Зеленского и избранный нардеп Никита Потураев считает, что Вконтакте должна оставаться запрещенной. Об этом он сказал в комментарии Радио Свобода в четверг, 1 августа.

Журналистка спросила у Потураева, будут ли разрешены в Украине российские соцсети, такие, как Вконтакте.

"Есть просто враждебные медиа, в том числе и социальные, которые не могут быть разрешены, потому что это оружие врага. Мы просто не должны глупостей делать, а защищать наше информационное пространство", - сказал Потураев.

Стоит отметить, что во время избирательной кампании Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о том, останется ли запрет российских соцсетей в случае его президентства, сказал: "И чего мы добились?". По его словам, украинцы начали обходить запрет.

Напомним, партия Слуга народа проводит образовательный интенсив для избранных от этой партии народных депутатов Украины. Никита Потураев выступил на лекции для депутатов от партии и сказал им: "Все вы - никто".

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Источник: korrespondent.net