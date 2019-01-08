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01. 08. 2019

Богдан написал заявление об отставке – СМИ

Руководитель Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в ОП в четверг, 1 августа.

"Заявление подано президенту в четверг", – сказал собеседник агентства, уточнив, что Богдан попросил об увольнении по собственному желанию.

Как известно, во время президентской кампании Владимира Зеленского зимой 2019 года, Андрей Богдан был его юридическим советником. Также Богдана называли юристом бизнесмена Игоря Коломойского.

А 21 мая вступивший на пост новоизбранный президент Зеленский назначил Богдана главой Администрации президента (теперь – Офис президента).

Также сообщалось, что петиция с требованием уволить Богдана набрала на сайте президента необходимые 25 тысяч голосов.

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Источник: korrespondent.net

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