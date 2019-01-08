Окружной админсуд: судьи пожаловались на НАБУ в Высший совет правосудия

Судьи Окружного административного суда Киева обратились в Высший совет правосудия с заявлением о том, что Генеральная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро вмешиваются в осуществлении ими правосудия. Об этом сообщается на сайте Судебной власти Украины в четверг, 1 августа.

Сообщение поступило в Высший совет правосудия от 11 судей: Арсирия Р.А., Келеберды В.И., Погрибниченко И.М., Шулежко В.П., Амелехина В.В., Клименчук Н.М., Кузьменко В.А., Огурцова А.П., Кузьменко А.И., Литвиновой А.В. и главы Окружного административного суда Киева Вовка П.

Согласно сообщению, судьи Окружного админсуда считают, что действия и заявления руководства Управления спецрасследований ГПУ и НАБУ "представляют угрозу независимости судебной системы Украины и являются посягательством на ее беспристрастность и непредвзятость".

По информации судей, во время обысков сотрудники ГПУ и детективы НАБУ фактически заблокировали все помещения суда, в частности кабинеты, в которых находились судьи и работники аппарата, которые не имели отношения к расследованию, а также граждане, прибывшие в суд для участия в рассмотрении дел.

Кроме того, по данным суда, по результатам обыска были изъяты оригиналы материалов открытых административных дел, без оставления в суде их копий, что «фактически привело к невозможности осуществления правосудия».

По мнению Окружного админсуда, целью действий ГПУ и НАБУ было "давления на судей для принятия судебных решений, выгодных руководству этих органов".

Напомним, что 26 июля руководитель Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что прокуратура в рамках расследования уголовного производства по делам Майдана подготовила сообщения о подозрении двум руководителям и двум судьям ОАСК по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и организации принятия заведомо неправосудных решений.

По версии следствия, в ручном режиме принимались решения об увольнении определенных членов ВККС и назначении других, несмотря на то, что "якобы организовывались конкурсы".

Согласно информации, обнародованной в видеоролике на пресс-конференции, глава ОАСК Павел Вовк создавал искусственные препятствия в работе отдельных членов ВККС, организовав подачу исковых заявлений против них в своем же суде. Также он организовал перезагрузку комиссии путем исключения из ее состава неподконтрольных членов и введения туда лояльных ему людей.

26 июля детективы НАБУ и сотрудники Управления специальных расследований Генпрокуратуры начали обыски в помещении ОАСК. 30 июля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что подпишет подозрение судьям ОАСК, если по делу будут предоставлены доказательные материалы, иначе будет служебная проверка.

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Источник: korrespondent.net