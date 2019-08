Белый носорог впервые родился после искусственного оплодотворения

Самка южного белого носорога родила детеныша после искусственного оплодотворения в зоопарке в США. Об этом со ссылкой на Институт природоохранных исследований зоопарка Сан-Диего сообщает Громадское в четверг, 1 августа.

Сообщается, что это первый южный белый носорог в Северной Америке, который родился таким способом. Новоиспеченная мама - самка южного белого носорога по кличке Виктория - вместе с пятью другими особями живет в Центре по спасению носорогов при зоопарке.

В марте 2018 у Виктории стимулировали овуляцию, а затем провели искусственное оплодотворение спермой белого южного носорога. И 28 июля 2019-го после 493 дней беременности она родила детеныша. Другая самка носорога, которая живет в Центре, сейчас беременна и должна родить в сентябре или октябре.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Oh BOY! After a 493-day pregnancy, Victoria gave birth last night to a healthy male. This adorable addition to the @sdzsafaripark's Nikita Kahn Rhino Rescue Center is the first successful artificial insemination birth of a southern white rhino in North America and brings us one step closer to saving the northern white rhino from extinction. Be sure to follow the Safari Park and @wildlife_conservancy for updates on this tiny tank puppy. Congrats to everyone involved in this cutting-edge milestone. 🦏 #rhinos #endangeredspecies #EndExtinction Публикация от San Diego Zoo (@sandiegozoo) 29 Июл 2019 в 3:20 PDT

По словам исследователей, самка южного белого носорога потенциально сможет стать суррогатной матерью детеныша северного белого носорога, что вселяет надежду на возрождение подвида, представители которого практически вымерли за последние 60 лет. В марте 2018 умер последний мужчина этого подвида. В живых остались только две самки, однако они уже старые и не способны принести потомство.

Последние 30 лет исследователи хранили клеточный материал, полученный от нескольких особей белых носорогов, в частности потенциально пригодную для размножения сперму трех самцов. Для восстановления подвида можно было попробовать два варианта. Или попытаться получить яйцеклетки у самок северного белого носорога, которые остались в живых, и оплодотворить их имеющейся спермой, или попробовать клонировать животных.

Ученые остановились на первом варианте и будут использовать самок южных белых носорогов в качестве суррогатных матерей. Исследователи считают, что первый детеныш северного белого носорога родится через 10-20 лет. А следующими в очереди на возрождение вида могут стать яванский и суматранский носороги, которые сейчас находятся под угрозой исчезновения.

Напомним, что в марте 2018 года в Кении умер последний самец северного белого носорога.

Позже в июле 2018 года самку вымирающего вида носорога убили из-за сантиметра рога.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net