Белый носорог впервые родился после искусственного оплодотворения

Самка южного белого носорога родила детеныша после искусственного оплодотворения в зоопарке в США. Об этом со ссылкой на Институт природоохранных исследований зоопарка Сан-Диего сообщает Громадское в четверг, 1 августа.
Сообщается, что это первый южный белый носорог в Северной Америке, который родился таким способом. Новоиспеченная мама - самка южного белого носорога по кличке Виктория - вместе с пятью другими особями живет в Центре по спасению носорогов при зоопарке.
В марте 2018 у Виктории стимулировали овуляцию, а затем провели искусственное оплодотворение спермой белого южного носорога. И 28 июля 2019-го после 493 дней беременности она родила детеныша. Другая самка носорога, которая живет в Центре, сейчас беременна и должна родить в сентябре или октябре.
Oh BOY! After a 493-day pregnancy, Victoria gave birth last night to a healthy male. This adorable addition to the @sdzsafaripark's Nikita Kahn Rhino Rescue Center is the first successful artificial insemination birth of a southern white rhino in North America and brings us one step closer to saving the northern white rhino from extinction. Be sure to follow the Safari Park and @wildlife_conservancy for updates on this tiny tank puppy. Congrats to everyone involved in this cutting-edge milestone. 🦏 #rhinos #endangeredspecies #EndExtinction Публикация от San Diego Zoo (@sandiegozoo)
Oh BOY! After a 493-day pregnancy, Victoria gave birth last night to a healthy male. This adorable addition to the @sdzsafaripark's Nikita Kahn Rhino Rescue Center is the first successful artificial insemination birth of a southern white rhino in North America and brings us one step closer to saving the northern white rhino from extinction. Be sure to follow the Safari Park and @wildlife_conservancy for updates on this tiny tank puppy. Congrats to everyone involved in this cutting-edge milestone. 🦏 #rhinos #endangeredspecies #EndExtinction
Публикация от San Diego Zoo (@sandiegozoo)
По словам исследователей, самка южного белого носорога потенциально сможет стать суррогатной матерью детеныша северного белого носорога, что вселяет надежду на возрождение подвида, представители которого практически вымерли за последние 60 лет. В марте 2018 умер последний мужчина этого подвида. В живых остались только две самки, однако они уже старые и не способны принести потомство.
Последние 30 лет исследователи хранили клеточный материал, полученный от нескольких особей белых носорогов, в частности потенциально пригодную для размножения сперму трех самцов. Для восстановления подвида можно было попробовать два варианта. Или попытаться получить яйцеклетки у самок северного белого носорога, которые остались в живых, и оплодотворить их имеющейся спермой, или попробовать клонировать животных.
Ученые остановились на первом варианте и будут использовать самок южных белых носорогов в качестве суррогатных матерей. Исследователи считают, что первый детеныш северного белого носорога родится через 10-20 лет. А следующими в очереди на возрождение вида могут стать яванский и суматранский носороги, которые сейчас находятся под угрозой исчезновения.
Напомним, что в марте 2018 года в Кении умер последний самец северного белого носорога.
Позже в июле 2018 года самку вымирающего вида носорога убили из-за сантиметра рога.
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Источник: korrespondent.net
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