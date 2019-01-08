В Крыму заочно арестовали журналистку ATR

Журналистку телеканала ATRГульсум Халилову заочно арестовали в аннексированном Крыму. Об этом сообщила Крымская правозащитная группа в четверг, 1 августа.

Против женщины начато уголовное расследование, о котором она сама узнала только сегодня.

Еще 12 июля "судья Киевского районного суда" в оккупированном Крыму Денис Диденко заочно рассмотрел ходатайство следователя Федеральной службы безопасности РФ и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для журналистки с момента задержания ее на территории России или в случае экстрадиции Халиловой.

Оккупационные власти инкриминируют журналистке участие в незаконном вооруженном формировании (ст. 208 ч.2 УК РФ).

Ранее сообщалось, что с начала года в Крыму арестовали 57 крымских татар.

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Источник: korrespondent.net