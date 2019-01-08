Лента RSS
Подписаться на ленту
02 августа 2019, пятница, 00:19
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,26
01. 08. 2019

У Зеленского опровергли отставку Богдана


Заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапко в комментарии телеканалу НАШ в четверг, 1 августа, опроверг информацию об отставке главы Офиса президента Андрея Богдана.
 
Кроме того, представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук также не слышал о вероятной отставке главы Офиса президента. 
 
Ранее в СМИ появилась информация, что глава Офиса президента Андрей Богдан написал заявление об отставке и подал его президенту. 
 
Напомним, Богдана назначили главой Администрации президента (теперь – Офис президента) 21 мая. Во время предвыборной кампании Владимира Зеленского его связывали со штабом будущего президента. Богдан также был известен как юрист олигарха Игоря Коломойского.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

- Алло, бабуля, твоя дочь орёт на меня! Приедь, разберись!
 

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.