Разведка США узнала о новом пуске ракет КНДР

Разведка США зафиксировала пуск неопознанных снарядов с территории Северной Кореи, сообщает Reuters со ссылкой на источники в американской администрации.
Это был первый ракетный пуск с момента встречи лидеров КНДР и США Ким Чен Ына и Дональда Трампа. В прошлом месяце они договорились возобновить переговоры о денуклеаризации..
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Источник: korrespondent.net
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