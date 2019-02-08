США введут новые пошлины на товары из Китая



Президент США Дональд Трамп намерен ввести новые пошлины на товары из Китая. Об этом американский лидер сообщил в четверг, 1 августа, в Twitter.



По словам Трампа, представители США недавно вернулись из Китая, где провели "конструктивные переговоры", связанные с будущей сделкой.



"Мы думали, что договорились с Китаем три месяца назад, но, к сожалению, Китай решил пересмотреть соглашение до подписания. Недавно Китай согласился закупать сельскохозяйственную продукцию в США в больших количествах, но не сделал этого", – написал глава Белого дома.



Американский лидер заявил, что в ходе продолжения торговых переговоров США начнут 1 сентября вводить "небольшие дополнительные пошлины". Они составят 10% на оставшиеся товары из Китая, оцениваемые в 300 млрд долларов.



Торговая война. Экономика Китая упала до 1992 года



Как сообщал Корреспондент.net , последний раунд переговоров США и Китая по торговым вопросам завершился раньше намеченного срока.

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Источник: korrespondent.net