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02. 08. 2019

США введут новые пошлины на товары из Китая


Президент США Дональд Трамп намерен ввести новые пошлины на товары из Китая. Об этом американский лидер сообщил в четверг, 1 августа, в Twitter.
 
По словам Трампа, представители США недавно вернулись из Китая, где провели "конструктивные переговоры", связанные с будущей сделкой.
 
"Мы думали, что договорились с Китаем три месяца назад, но, к сожалению, Китай решил пересмотреть соглашение до подписания. Недавно Китай согласился закупать сельскохозяйственную продукцию в США в больших количествах, но не сделал этого", – написал глава Белого дома.
 
Американский лидер заявил, что в ходе продолжения торговых переговоров США начнут 1 сентября вводить "небольшие дополнительные пошлины". Они составят 10% на оставшиеся товары из Китая, оцениваемые в 300 млрд долларов.

Торговая война. Экономика Китая упала до 1992 года

Как сообщал Корреспондент.net, последний раунд переговоров США и Китая по торговым вопросам завершился раньше намеченного срока.

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Источник: korrespondent.net

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