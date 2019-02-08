Трамп отреагировал новые ракетные пуски КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, 1 августа, что не считает проблемой запуски в КНДР ракет малой дальности, передает Reuters.
"Они малого радиуса, весьма стандартные. Мы никогда не обсуждали ракеты малой дальности", – сказал американский лидер.
По словам Трампа, Вашингтон не договаривался с Пхеньяном о прекращении таких испытаний.
Напомним, разведка США зафиксировала пуск неопознанных снарядов с территории Северной Кореи.
31 июля КНДР осуществила пуски неопознанных снарядов. Неделей ранее Северная Корея испытала две баллистические ракеты малого радиуса действия.
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Источник: korrespondent.net
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