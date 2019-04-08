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04. 08. 2019

В США третья стрельба за сутки: в Чикаго 7 раненых

Третья массовая стрельба за сутки произошла в США. На этот раз трагедия произошла в Чикаго. Об этом сообщает FoxNews в воскресенье, 4 августа.

Неизвестный открыл огонь по людям, проезжая мимо детской площадки на черном автомобиле. Инцидент произошел около 1:20 ночи. В результате стрельбы, 7 человек ранены - им от 19 до 25 лет.

Три девушки - 19, 22 и 25 лет - были доставлены в больницу, где их состояние удалось стабилизировать. Парень 20 лет также был доставлен в больницу и сейчас в стабильном состоянии. Другой парень, 21 год, также был доставлен в больницу, но его состояние критическое. Двое других мужчин смогли самостоятельно добраться в больницу, их состояние пока неясно.

Напомним, это ранее сегодня в результате нападения на торговый центр Walmart в Эль-Пасо (штат Техас) погибли 20 человек, 26 ранены, многие из них находятся в тяжелом состоянии в больницах. Позже стрельба произошла в городе Дейтон, Огайо, - полиция заявила о 10 погибших и 16 раненых.

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Источник: korrespondent.net

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