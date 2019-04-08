Три парома перевернулись на Филиппинах: 25 человек погибли

В проливе Илоило-Гимарас у побережья Филиппин перевернулись три парома. В результате происшествия погибли по меньшей мере 25 человек, еще шестеро считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает Al Jazeera в воскресенье, 4 августа.

Сообщается, что еще 55 пассажиров и членов экипажа удалось спасти.

Погибшие были пассажирами двух паромов. На третьем пароме пассажиров не было, а четверо членов экипажа выжили.

Все три парома столкнулись с сильными ветрами и огромными волнами, вызванными проливными дождями, которые обрушились на остров Лусон и регион Западные Висайи.

Напомним, что в конце июля на Филиппинах произошла серия землетрясений, в которых погибли не менее 5 человек.

Также сообщалось, что "война с наркотиками" сделала Филиппины одной из опаснейших стран мира.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net