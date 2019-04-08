Лента RSS
Подписаться на ленту
05 августа 2019, понедельник, 03:22
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,06
  • € 2,28
04. 08. 2019

"Слуги народа" едут с учебы в купейных вагонах

Новоизбранные народные депутаты от партии Слуги народа возвращаются из Трускавца четырьмя купейными вагонами. Об этом сообщил корреспондент Украинской правды в воскресенье, 4 августа.

На снимках видно будущих нардепов, стоящих в неформальной одежде возле поезда.

Отмечается, что вагоны улучшенного качества с кондиционерами.

"Слуги народу" покидають Трускавець. Їдуть 4 купейними вагонами pic.twitter.com/w55wRCmcmH

— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) 4 августа 2019 г.

Напомним, что ранее Зеленский пригрозил "слугам народа" серьезным разговором.

Также сообщалось, что партия Слуга народа не намерена называть расходы на школу депутатов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Алло, бабуля, твоя дочь орёт на меня! Приедь, разберись!
 

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.