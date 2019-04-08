"Слуги народа" едут с учебы в купейных вагонах

Новоизбранные народные депутаты от партии Слуги народа возвращаются из Трускавца четырьмя купейными вагонами. Об этом сообщил корреспондент Украинской правды в воскресенье, 4 августа.
На снимках видно будущих нардепов, стоящих в неформальной одежде возле поезда.
Отмечается, что вагоны улучшенного качества с кондиционерами.
"Слуги народу" покидають Трускавець. Їдуть 4 купейними вагонами pic.twitter.com/w55wRCmcmH— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) 4 августа 2019 г.
Напомним, что ранее Зеленский пригрозил "слугам народа" серьезным разговором.
Также сообщалось, что партия Слуга народа не намерена называть расходы на школу депутатов.
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Источник: korrespondent.net
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