Помпео не уважает "демократическое волеизъявление крымчан" - МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что госсекретарь США Майк Помпео "не уважает результаты демократического волеизъявления крымчан". Об этом она написала на своей странице в Facebookв воскресенье, 4 августа.

На сайте Госдепа США 29 июля был опубликован разговор Помпео с президентом Экономического клуба Вашингтона Дэвидом Рубенштейном, в котором на вопрос, никогда ли Крым не вернется в состав Украины, госсекретарь США ответил: "Позиция США в том, что это недопустимо. Крым должен вернуться".

"Последний человек, кому Крым что-то должен, это Майк Помпео, который не уважает результаты демократического волеизъявления крымчан", - в ответ на эти слова Помпео написала Захарова.

Напомним, что ранее в Москве назвали "русофобским" санкционный законопроект по СП-2.

Также, в МИД РФ напомнили Зеленскому обещание по Донбассу.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net