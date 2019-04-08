Иран назвал владельца задержанного танкера

Танкер, который Корпус стражей исламской революции задержал в Персидском заливе, принадлежит Ираку. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщило агентство IRNA со ссылкой на заявление КСИР.



Отмечается, что судно под названием Хита было задержан приблизительно в 30 километрах от острова Фарси "в координации" с судебными властями Ирана.



Ранее военные КСИР сообщили, что 31 июля задержали танкер, шедший под иностранным флагом в арабскую страну. Утверждается, что на борту судна обнаружили 700 тысяч литров контрабандного топлива.

Напомним, это второй за месяц подобный инцидент: 19 июля КСИР задержал британский танкер Stena Impero в Ормузском проливе, который якобы нарушил международные правила.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net