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04. 08. 2019

Трамп поручил приспустить флаги в связи со стрельбой в США

Президент США Дональд Трамп поручил до 8 августа приспустить флаги на правительственных зданиях в знак уважения к жертвам стрельбы в Техасе и Огайо. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщил Белый дом.

"Мы разделяем боль и страдания всех тех, кто пострадал в этих двух бессмысленных нападениях", − приводятся в заявлении администрации слова Трампа.

Американский лидер также распорядился приспустить государственные флаги на общественных зданиях, военных постах и объектах за рубежом.

Напомним, 3 августа произошла стрельба в торговом центре Walmart в Эль-Пасо на западе Техаса. В результате происшествия погибли 20 человек, еще 26 человек ранены.

На следующий день еще один инцидент со стрельбой произошел в районе Орегон в Дейтоне. Жертвами инцидента стали десять человек, включая стрелка, еще 26 пострадали. 

В США третья стрельба за сутки: в Чикаго семеро раненых

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Источник: korrespondent.net

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