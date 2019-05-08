Лента RSS
Подписаться на ленту
05 августа 2019, понедельник, 03:21
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,06
  • € 2,28
05. 08. 2019

Эрдоган анонсировал новую операцию на севере Сирии

 
Президент Турции Реджеп Эрдоган в воскресенье, 4 августа, объявил о намерении провести новую военную операцию в контролируемом курдами районе в северной части Сирии. Об этом сообщило агентство Reuters.
 
"Мы войдем на восток от (реки – ред.) Евфрата, как и вошли в Африн, Джераблус и аль-Баб. Мы уведомили Россию и США об этом. Мы не можем соблюдать тишину перед нападениями на нашу страну", − заявил Эрдоган в ходе выступления в городе Бурса на северо-западе страны.
 
Ранее президент Турции заявил, что Анкара готова начать операцию на востоке от Евфрата, а также в Манбидже против сил самообороны сирийских курдов, если США не выведут их оттуда.
 
Позднее он сообщил, что решил отложить начало военной операции в Сирии после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом в декабре прошлого года, по итогам которого американский лидер принял решение вывести войска из Сирии.
 
Напомним, В 2016-2017 годах Турция проводила на территории Сирии военную операцию Щит Евфрата. В 2018 году Анкара начала в Сирии операцию Оливковая ветвь, целью которой было занять сирийский Африн, находившийся на тот момент под контролем курдских вооруженных формирований.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Алло, бабуля, твоя дочь орёт на меня! Приедь, разберись!
 

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.