Лента RSS
Подписаться на ленту
05 августа 2019, понедельник, 03:09
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,06
  • € 2,28
05. 08. 2019

В Египте реставрируют саркофаг Тутанхамона

 
В Египте проходит реставрация позолоченного деревянного саркофага знаменитого фараона Тутанхамона, жившего более 3,3 тысячи лет назад. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщило Министерство по делам памятников древности страны в Facebook. 
 
В реставрационные мастерские нового Египетского музея у пирамид Гизы пригласили журналистов, чтобы продемонстрировать процесс реставрации.
 
Саркофаг почти месяц назад покинул усыпальницу молодого царя в долине Царей в Луксоре и был доставлен в Каир впервые за почти сто лет с момента обнаружения гробницы Говардом Картером.
 
Министр по делам памятников древности Египта Халед аль-Аннани сообщил, что реставрация продлится около восьми месяцев.
 
"Это третий саркофаг Тутанхамона, он впервые был вывезен из гробницы 12 июля этого года по двум причинам: во-первых, он будет позднее выставлен вместе с сокровищами из гробницы рядом с двумя другими саркофагами, во-вторых, памятник нуждается в реставрации, спустя почти сто лет со дня открытия захоронения", − указал аль-Аннани.
 
Напомним 12 июля саркофаг Тутанхамона был передан в большой Египетский музей. Он серьезно пострадал от влажности за те десятилетия, что находился в открытой гробнице без консервации.
 

Cмотрите фотогалерею: В Египте реставрируют саркофаг Тутанхамона

 
Золотой маске Тутанхамона заново приклеили бороду
 
Ранее сообщалось, что в гробнице Тутанхамона нашли тайные комнаты, в которых предположительно может находиться захоронение царицы Нефертити.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

- Алло, бабуля, твоя дочь орёт на меня! Приедь, разберись!
 

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.