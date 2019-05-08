В Египте проходит реставрация позолоченного деревянного саркофага знаменитого фараона Тутанхамона, жившего более 3,3 тысячи лет назад. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщило Министерство по делам памятников древности страны в Facebook.

В реставрационные мастерские нового Египетского музея у пирамид Гизы пригласили журналистов, чтобы продемонстрировать процесс реставрации.

Саркофаг почти месяц назад покинул усыпальницу молодого царя в долине Царей в Луксоре и был доставлен в Каир впервые за почти сто лет с момента обнаружения гробницы Говардом Картером.

Министр по делам памятников древности Египта Халед аль-Аннани сообщил, что реставрация продлится около восьми месяцев.

"Это третий саркофаг Тутанхамона, он впервые был вывезен из гробницы 12 июля этого года по двум причинам: во-первых, он будет позднее выставлен вместе с сокровищами из гробницы рядом с двумя другими саркофагами, во-вторых, памятник нуждается в реставрации, спустя почти сто лет со дня открытия захоронения", − указал аль-Аннани.

Напомним 12 июля саркофаг Тутанхамона был передан в большой Египетский музей. Он серьезно пострадал от влажности за те десятилетия, что находился в открытой гробнице без консервации.

Cмотрите фотогалерею: В Египте реставрируют саркофаг Тутанхамона Золотой маске Тутанхамона заново приклеили бороду Ранее сообщалось, что в гробнице Тутанхамона нашли тайные комнаты, в которых предположительно может находиться захоронение царицы Нефертити.

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Источник: korrespondent.net