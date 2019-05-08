Лента RSS
Подписаться на ленту
05 августа 2019, понедельник, 03:18
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,06
  • € 2,28
05. 08. 2019

ЦИК пересчитала голоса в одномандатном округе №50

Центральная избирательная комиссия провела повторный подсчет голосов избирателей на 14 избирательных участках одномандатного округа №50. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщила пресс-служба ЦИК.

Отмечается, что комиссия осуществила полномочия окружной избирательной комиссии округа №50 по исполнению судебных решений о проведении повторного подсчета голосов избирателей на 14 избирательных участках этого округа: № 140760, 140762, 140766, 140767, 140769, 140771, 140773, 140774, 140775, 140756, 140782, 140784, 140787, 141065.

Также ЦИК поручила одномандатным избирательным округам №119 и № 210 до 5 августа подготовить и предоставить протоколы об итогах голосования с пометкой "уточненный".

Кроме того, повторно принят протокол ОИК об итогах голосования в одномандатном избирательном округе № 119 с пометкой "уточненный".

Ранее сообщалось, что полиция открыла уголовное дело из-за невыполнения членами окружной избирательной комиссии №50 решения суда о пересчете голосов.

Позднее ЦИК установила бездействие ОИК ОВО № 50, которая не передала протокол об итогах голосования с пометкой "уточненный", а также не провела повторный подсчет голосов на ряде избирательных участков, тем самым не выполнив судебные решения. В связи с этим комиссия взяла на себя полномочия по установлению итогов голосования.

Авиация МВД 3 августа доставила членов Центральной избирательной комиссии в город Покровск, где они изъяли необходимую документацию на проблемном избирательном округе №50.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

- Алло, бабуля, твоя дочь орёт на меня! Приедь, разберись!
 

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.