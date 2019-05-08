ЦИК пересчитала голоса в одномандатном округе №50

Центральная избирательная комиссия провела повторный подсчет голосов избирателей на 14 избирательных участках одномандатного округа №50. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщила пресс-служба ЦИК.

Отмечается, что комиссия осуществила полномочия окружной избирательной комиссии округа №50 по исполнению судебных решений о проведении повторного подсчета голосов избирателей на 14 избирательных участках этого округа: № 140760, 140762, 140766, 140767, 140769, 140771, 140773, 140774, 140775, 140756, 140782, 140784, 140787, 141065.

Также ЦИК поручила одномандатным избирательным округам №119 и № 210 до 5 августа подготовить и предоставить протоколы об итогах голосования с пометкой "уточненный".

Кроме того, повторно принят протокол ОИК об итогах голосования в одномандатном избирательном округе № 119 с пометкой "уточненный".

Ранее сообщалось, что полиция открыла уголовное дело из-за невыполнения членами окружной избирательной комиссии №50 решения суда о пересчете голосов.

Позднее ЦИК установила бездействие ОИК ОВО № 50, которая не передала протокол об итогах голосования с пометкой "уточненный", а также не провела повторный подсчет голосов на ряде избирательных участков, тем самым не выполнив судебные решения. В связи с этим комиссия взяла на себя полномочия по установлению итогов голосования.

Авиация МВД 3 августа доставила членов Центральной избирательной комиссии в город Покровск, где они изъяли необходимую документацию на проблемном избирательном округе №50.

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Источник: korrespondent.net