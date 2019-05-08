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05. 08. 2019

Ирак опроверг причастность к задержанному танкеру

 
Танкер, который 31 июля был задержан отрядом Корпуса стражей Исламской революции, не имеет отношения к Ираку. Об этом говорится в заявлении иракского министерства транспорта, которое в воскресенье, 4 августа, привел телеканал Al Arabiya.
 
Отмечается, что "судно, которое Иран задержал в Персидском заливе, не принадлежит Ираку".
 
Ранее телеканал процитировал представителя КСИР, который заверил, что нефтеналивное судно, задержанное по подозрению в контрабанде топлива, "является иракским танкером".
 
Напомним, военные КСИР сообщили, что 31 июля задержали танкер, шедший под иностранным флагом в арабскую страну. Утверждается, что на борту судна обнаружили 700 тысяч литров контрабандного топлива.
 
Позднее в Иране заявили, что задержанный в Персидском заливе танкер принадлежит Ираку.

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Источник: korrespondent.net

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