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05. 08. 2019

Мексика назвала стрельбу в Техасе терактом против своих граждан

 
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил в воскресенье, 4 августа, что при стрельбе в американском Эль-Пасо погибли шесть граждан Мексики.
 
"Печально, что подтверждается гибель шести мексиканцев, и еще семеро ранены", – сказал Лопес Обрадор.
 
Ранее сообщалось о трех погибших гражданах Мексики.
 
В свою очередь глава МИД Мексики Марсело Эбрард заявил, что его ведомство примет все меры для защиты соотечественников в США на фоне стрельбы, и назвал стрельбу в торговом центре в Техасе терактом против соотечественников. 
 
"Мы считаем случившееся террористическим актом, направленным против мексиканско-американского сообщества и мексиканцев в США", − отметил глава внешнеполитического ведомства.
 
Он призвал США предпринять необходимые действия, чтобы решить вопрос с доступностью оружия и указал, что Мексика рассмотрит вопрос о возбуждении судебного иска по делу о терроризме в отношении мексиканцев в США.
 
Также Эбрард добавил, что Мехико в случае необходимости запросит экстрадицию стрелка из Техаса.

Напомним, 3 августа произошла стрельба в торговом центре Walmart в Эль-Пасо на западе Техаса. В результате происшествия погибли 20 человек, еще 26 человек ранены.

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Источник: korrespondent.net

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