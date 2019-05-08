Пакистан просит Трампа о помощи с конфликтом в Кашмире

Премьер-министр Пакистана Имран Хан обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом помочь в урегулировании конфликта с Индией вокруг Кашмира.

"Президент Трамп предложил роль посредника по Кашмиру. Настало время стать им, так как ситуация там и вдоль демаркационной линии ухудшается из-за новых агрессивных действий со стороны оккупационных сил Индии", − написал Хан в своем Twitter в воскресенье, 4 августа.

По его словам, ситуация может перерасти "в региональный кризис".

Пакистан обвинил Индию в применении кассетных бомб 3 августа, в результате чего погибли два мирных жителя, а еще 11 получили ранения. Индия эти обвинения отвергла.

Индийские власти в свою очередь завили, что в тот же день были убиты не менее пяти базирующихся на территории Пакистана боевиков, которые готовили атаку против Индии. Пакистан отвергает это.

Пакистан давно пытается привлечь США в качестве посредника для урегулирования кашмирского конфликта, Индия настаивает на том, что спор должен решаться в двустороннем порядке.

Так, ранее сообщалось, что Трамп выразил готовность стать посредником в урегулировании ситуации вокруг Кашмира, в том числе, по просьбе премьер-министра Индии Нарендра Моди.

Премьер с таким предложением к США не обращался, завили позднее в МИД Индии.

Кашмир − спорная область на северо-западе полуострова Индостан, бывшее княжество в Гималаях. Этот регион, населенный преимущественно мусульманами, на протяжении 60 лет является очагом напряжения между Индией и Пакистаном.

Обе страны осуществляют административное управление отдельными районами Кашмира, раздел которого не закреплен официальными соглашениями о границах.

Поскольку в индийской области Кашмира существуют также сильные сепаратистские настроения, Индия традиционно размещает в регионе большое число военизированных и полицейских формирований.

Источник: Русская служба DW

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net