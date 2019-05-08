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05. 08. 2019

В Карибском море перехватили корабль с крупной партией кокаина

Более 4,5 тонны кокаина конфисковано в Карибском море по итогам совместной операции Национальной пограничной службы Панамы и Военно-морских сил Колумбии. Об этом сообщило агентство EFE со ссылкой на заявление колумбийских ВМС.

Военные моряки Колумбии получили информацию о партии наркотиков, которую пятеро колумбийцев перевозили на быстроходном катере, направляясь в сторону Панамы.

Данные о местонахождении судна были переданы панамским пограничникам, которые перехватили катер с контрабандным грузом. На его борту находилось в общей сложности 4,57 тонн кокаина.

По версии следствия, контрабандисты направлялись в одну из центральноамериканских стран. Они задержаны и переданы полиции.

Ранее сообщалось, что сотрудники испанской полиции задержала в аэропорту Барселоны мужчину, который пытался ввезти под париком полкилограмма кокаина.

Также в США изъяли 13 тонн кокаина в результате нескольких операций в восточной части Тихого океана. Эти наркотики оценили в 350 млн долларов.

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Источник: korrespondent.net

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