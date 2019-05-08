В Индии хотят лишить Кашмир особого статуса

Индийское правительство собирается забрать автономный статус у самого неспокойного региона в Гималайях – штата Джамму и Кашмир, который уже почти 70 лет является яблоком раздора между Индией и Пакистаном. Об этом в понедельник, 5 августа сообщает индийский филиал The Economic Times.

Официальный Дели предлагает упразднить статью в конституции, которая закрепляет за этим преимущественно мусульманским штатом "особый статус" и дает ему больше автономии, чем любому другому региону страны. Эта статья крайне важна для региональной безопасности: она заложена в основу присоединения штата к Индии много лет назад.

Такой статус, среди прочего, разрешает покупать там недвижимость лишь резидентам. Также, по законодательству, на госслужбу в штате могут претендовать только местные жители.

Идею о лишении штата автономного статуса в парламенте Индии озвучил министр внутренних дел страны Амит Шах.

"Устройство Джамму и Кашмира нужно реорганизовать", - заявил он, призвав депутатов включить этот вопрос в повестку дня.

Лидер Демократической партии Джамму и Кашмира Мехбуба Муфти уже назвала ситуацию из-за предложения властей "самым темным днем в индийской демократии". По ее мнению, принятие таких правок будет неконституционным и "сделает Индию оккупационной силой в штате".

По ее словам, этот шаг будет иметь катастрофические последствия.

Напомним, последняя перестрелка на границев в штате Кашмир произошла в конце июля. Тогда погибли один военный со стороны Индии и двое со стороны Пакистана.

Напомним, отношения Индии и Пакистана резко обострились в середине февраля, после того как смертник подорвал себя рядом с колонной военизированной полиции в штате Джамму и Кашмир. Жертвами теракта стали 45 человек, ответственность за него взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад".

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Источник: korrespondent.net