Теракт в США: Девушка закрыла собой младенца

В результате теракта в супермаркете в Эль-Пасо, Техас (США), погибла мать троих детей, которая закрыла собой младенца. Об этом сообщает ВВС в понедельник, 5 августа.

Джордан Анкондо, 24 года, покупала школьные товары для своих старших детей, когда в супермаркете Walmart открыли огонь по посетителям. Мать упала на землю, закрыв собой своего двухмесячного сына.

Свидетельницей трагедии стала 19-летняя сестра девушки Лета Джамровски. Младенца лечили в университетском медицинском центре Эль-Пасо - унего были сломаны два пальца. Его уже отпустили домой к бабушке с дедушкой.

Муж девушки также погиб во время стрельбы - когда девушка бросилась закрывать собой младенца, он встал между ней и стрелком.

Напомним, что в США 3 августа мужчина с автоматом АК-47 вошел в супермаркет в Эль-Пасо и открыл стрельбу - погибли 20 человек.

На следующий день произошло еще два теракта. В Дейтоне, Огайо, погибли 10 человек, еще 16 были ранены. В Чикаго неизвестный открыл стрельбу по детской площадке - 7 человек получили ранения.

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Источник: korrespondent.net