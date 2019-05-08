Лента RSS
Подписаться на ленту
05 августа 2019, понедельник, 16:31
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,06
  • € 2,29
05. 08. 2019

Теракт в США: Девушка закрыла собой младенца

В результате теракта в супермаркете в Эль-Пасо, Техас (США), погибла мать троих детей, которая закрыла собой младенца. Об этом сообщает ВВС в понедельник, 5 августа.

Джордан Анкондо, 24 года, покупала школьные товары для своих старших детей, когда в супермаркете Walmart открыли огонь по посетителям. Мать упала на землю, закрыв собой своего двухмесячного сына.

Свидетельницей трагедии стала 19-летняя сестра девушки Лета Джамровски. Младенца лечили в университетском медицинском центре Эль-Пасо - унего были сломаны два пальца. Его уже отпустили домой к бабушке с дедушкой.

Муж девушки также погиб во время стрельбы - когда девушка бросилась закрывать собой младенца, он встал между ней и стрелком.

Напомним, что в США 3 августа мужчина с автоматом АК-47 вошел в супермаркет в Эль-Пасо и открыл стрельбу - погибли 20 человек.

На следующий день произошло еще два теракта. В Дейтоне, Огайо, погибли 10 человек, еще 16 были ранены. В Чикаго неизвестный открыл стрельбу по детской площадке - 7 человек получили ранения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Ты почему мне долг не возвращаешь?
- Это экономически невыгодно.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.