В Гонконге полиция задержала 82 человека во время протестов

Полиция Гонконга задержала 82 человека в ходе протестов в понедельник, 5 августа. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

"С начала протестов 9 июня полиция 1000 раз применяла слезоточивый газ и задержала 500 человек, из них 82 были задержаны сегодня", – приводит издание слова представителя полиции на пресс-конференции.

Ранее в понедельник противники законопроекта об экстрадиции парализовали все транспортное сообщение в Гонконге, в том числе и движение экспрессов в международный аэропорт.

Вместе с протестами также проходит и общегородская забастовка, к которой, как ожидается, присоединятся около 500 тысяч работников из 20 секторов бизнеса. К ней уже присоединились авиадиспетчеры и представители индустрии кино и искусства.

Ранее полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих, которые окружили здание одного из полицейских участков и бросали камни в сотрудников полиции. В настоящее время демонстрации и столкновения продолжаются по всему городу, тысячи демонстрантов оккупировали дороги и мосты, блокируя движение для автотранспорта.

Как известно, в Гонконге уже третий месяц не прекращаются массовые акции протеста. Их первопричиной стал законопроект об экстрадиции в КНР, который в результате был отложен, но не отозван окончательно. В последние две недели протесты сопровождаются постоянными ожесточенными столкновениями демонстрантов с полицией.

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Источник: korrespondent.net