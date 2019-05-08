Эстония не будет признавать паспорта РФ, выданные жителям "ЛДНР"

Власти Эстонии не будут признавать паспорта России, выданные жителям самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" после 24 апреля 2019 года, если владельцы этих документов ранее не были гражданами России. Об этом сообщается на сайте МИД Эстонии в понедельник, 5 августа.

"МИД принял решение не признавать паспорта, выданные Российской Федерацией жителям Донецкой и Луганской областей после 24 апреля 2019 года, если только владелец паспорта не был гражданином России, – говорится в сообщении. – Это решение вступает в силу немедленно".

По словам министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, этот шаг является ответом на указ, подписанный в апреле нынешнего года президентом РФ Владимиром Путиным об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.

"Упрощенное предоставление российского гражданства жителям Восточной Украины является еще одной попыткой подорвать независимость Украины и увековечить нынешнюю нестабильную ситуацию в области безопасности на востоке Украины. Это полностью противоречит духу Минских соглашений, – пояснил Рейнсалу. – Сегодняшнее решение Эстонии отражает наше принципиальное осуждение амбиций России такого рода".

Напомним, 17 июля Путин подписал указ о предоставлении гражданства РФ в упрощенном режиме жителям всего Донбасса.

В свою очередь правительство Украины признало незаконными паспорта России, выданные украинским гражданам на неподконтрольной территории Донбасса.

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Источник: korrespondent.net