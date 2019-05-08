Туркменское ТВ показало отпуск президента после слухов о его смерти

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов после долгого отсутствия на фоне слухов о его смерти впервые появился на государственном телевидении.
В вечернем эфире туркменского ТВ 4 августа показали репортаж, как туркменский лидер ездит на велосипеде, прогуливается на лошади и стреляет из автоматического оружия. Этому были посвящены более 28 минут 36-минутного выпуска.
Также, по сообщению государственного ТВ, Бердымухамедов за рулем спортивного автомобиля проехался по пустыне Каракум, доехав до горящего газового кратера Дарваза, больше известного, как "Врата Ада".
Ранее в СМИ появилась информация якобы о кончине туркменского лидера, который несколько дней не появлялся на публике.
В Туркменистане отрицают смерть президента
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Источник: korrespondent.net
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