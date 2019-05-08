В Бразилии преступник замаскировался девушкой чтобы сбежать из тюрьмы

Наркобарон попытался устроить себе побег из тюрьмы, выдавая себя за собственную дочь. Однако, мужчине не хватило артистизма и служба охраны его разоблачила. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что 42-летний Кловино Да Сильва отбывает наказание в тюрьме рядом с Рио-де-Жанейро. Он является одним из лидеров преступной группировки, которая контролировала распространение наркотиков в Рио. Мужчину осудили на срок 73 года и 10 месяцев. С тех пор Кловино пытается сбежать из тюрьмы.

Первая попытка была в 2013, когда он с другим узником бежал через канализацию. Однако, их вернули за решетку. Шесть лет спустя он придумал другой способ. Он решил превратиться в свою 19-летнюю дочь Ану Габриэль.

Девушка пришла навестить приговоренного отца и осталась в месте заключения. Да Сильва же попытался выйти на волю. Он надел серую толстовку, футболку розового цвета, а также джинсы и шлепанцы. Чтобы изменить лицо, преступник натянул силиконовую маску, очки и парик.

Отмечается, что все могло бы получиться, однако Да Сильва выдал себя плохой игрой. Также попытка сообщников заключенного отвлечь службу охраны от него наоборот только привлекло внимание.

Офицерам показалась подозрительной его внешность и поведение, поэтому они задержали мужчину, когда тот попытался забрать документ дочки, который та оставила при входе в тюрьму. Надзиратели отвели Кловино в отдельное помещение, где заставили снять всю маскировку.

Ранее сообщалось, что один из боссов итальянской мафии сбежал из тюрьмы. Он и еще трое преступников смогли покинуть уругвайскую тюрьму через крышу.

Также стало известно, что в Винницкой области задержан беглый заключенный.

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Источник: korrespondent.net