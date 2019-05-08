Погода на неделю: Жара и грозы идут в Украину

В Украине с 5 по 9 августа ожидают дожди с грозами и жару. Об этом сообщает Укргидрометцентр в понедельник, 5 августа.

В понедельник, 5 августа, на западе и востоке страны пройдут дожди, ветер северо-западный 7-12 м/сек. Температура ночью +10°...+13°, днем +20°...+25°. На севере, в центре и юге преимущественно без осадков, температура ночью +9°...+14°, днем +20°...+25°. В Крыму ожидается дождь, температура ночью +12°...+14°, днем +22°...+24°. В столице в начале недели без существенных осадков, температура ночью +10°...+12°, днем +21°...+23°.

Во вторник, 6 августа, на западе страны в течение суток пройдут дожди с грозами. Температура ночью +10°...+13°, днем +23°...+26°. На остальной территории без осадков. В северных регионах температура ночью +9°...+12°, днем +20°...+25°, на востоке ночью +8°...+11°, днем +19°...+22°. В центре и на юге ночью +9°...+14°, днем +23°...+27°. На крымском полуострове температура составит ночью +14°...+16°, днем +24°...+26°. В столице без осадков +10°...+12° ночью +22°...+24° днем.

В среду, 7 августа, в западные регионы придет жара. Ночью столбики термометров покажут +13°...+16°, днем +26°...+29°. На севере и в центре днем следует ожидать дождей с грозами. Температура ночью +11°...+15°, днем +24°...+27°. На востоке украины переменная облачность, только в Харьковской области возможны дожди с грозами, температура ночью +8°...+13°, днем +23°...+25°. В Крыму без осадков, ночью +10°...+13°, днем +23°...+26°. В то время, как жителям столицы следует подготовиться к дождям с грозами. Температура ночью +13°...+15°, днем достигнет +26°...+28°.

Четверг, 8 августа, принесет в Украину жару, по всей территории температура днем достигнет +26°...+31°, ночью +15°...+17°. В западных и северных областях пройдут слабые дожди. Ветер южный и юго-западный 3-8 м/сек. В Крыму ясно, ночью температура составит +16°...+18°, днем +26°...+28°. В Киеве будет мокро и жарко, ожидаются слабые дожди, температура ночью +15°...+17°, днем +28°...+31°.

Под конец недели, в пятницу, 9 августа, на западе и севере продолжит дождливо, дневная температура снизится до +24°...+27°, ночью +15°...+17°. Ветер западный 3-8 м/сек. В центральных, восточных и южных областях температура составит ночью +15°...+18°, днем +28°...+30°. Ветер юго-западный 3-8 м/сек. На Крымском полуострове будет небольшая облачность, температура ночью +17°...+19°, днем +28°...+30°. Конец рабочей недели в Киеве будет жаркий, днем +25°...+27°, ночью +15°...+17°. Также возможен небольшой дождь.

Напомним, что сегодня утром сообщалось, что в следствие непогоды без электричества остались 80 населенных пунктов.

ГСЧС также предупредила о подъеме уровня воды в реках Закарпатья.

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Источник: korrespondent.net