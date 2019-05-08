В Австралии впервые применили закон об эвтаназии

В Австралии пожилая женщина, страдавшая онкологическим заболеванием, стала первой гражданкой страны, использовавшей право на эвтаназию. Об этом сообщает телеканал АВС в понедельник, 5 августа.

Как сообщили дочери 61-летней Керри Робертсон, их мать ушла из жизни с помощью медиков 15 июля в доме престарелых в городе Бендиго.

"Мы были рядом с ней, на заднем плане звучал Дэвид Боуи, она была окружена любовью, ее последние слова были простыми, но исполненными достоинства", – рассказали дети женщины.

В июне в австралийском штате Виктория официально вступило в силу законодательство, легализующее эвтаназию. Виктория стала первым в стране штатом, где легализована эвтаназия.

Для проведения эвтаназии в штате Виктория пациент должен соответствовать 68 пунктам. По словам премьер-министра штата Дэниэла Эндрюса, ограничения введены, чтобы удостовериться, что система работает верно. Правительство ожидает, что в этом году получить доступ к услугам по эвтаназии смогут около 12 человек.

Напомним, в пршлом году самый пожилой ученый Австралии Дэвид Гудолл добровольно ушел из жизни в клинике Life Circle в Швейцарии. В последние несколько лет он вел борьбу за легализацию эвтаназии по всему миру.

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Источник: korrespondent.net