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05. 08. 2019

На Донбассе горняки прошли 16 километров, чтобы потребовать зарплату

В Донецкой области работники шахты Кураховская прошли пешком 16 километров из города Горняк к зданию государственного объединения Селидовуголь, чтобы потребовать выплатить задолженность по зарплате. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook в понедельник, 5 августа.

"Сегодня около 100 работников шахты Кураховская ГП Селидовуголь идут пешим ходом из города Горняк в здание объединения Селидовуголь, которое находится в городе Селидово. Требования горняков остаются неизменными – погасить задолженность по заработной плате", – отметил Волынец.

Позже он добавил, что горняки дошли до здания ГП Селидовуголь и встретились с его гендиректором, который сообщил, что средства для выплаты задолженности по заработной плате появятся только после 25 августа, когда состоится очередное заседания правительства.

"Но шахтеров не удовлетворила информация гендиректора и они требуют или обеспечить их автобусами для встречи с губернатором, или обеспечить телефонную связь с ним. На решение этого вопроса шахтеры отвели администрации час", – добавил Волынец.

На прошлой неделе в Донецкой области работники шахты Капитальная начали акцию протеста, требуя погашения долгов по зарплате.

Ранее в июле правительство Украины приняло решение выделить дополнительно миллиард гривен на поддержку госшахт, а также три миллиарда на поддержку малых городов.

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Источник: korrespondent.net

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